8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Лаціо --
Порту --
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Аталанта --
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Барселона --
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Колос --
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Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Яке ж ти х###о! Український баскетболіст звернувся до Путіна

Максим Мельник
24 лютого, 13:23
Кирило Фесенко прокоментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Баскетболіст Кирило Фесенко

Відомий український баскетболіст Кирило Фесенко дуже емоційно відреагував на атаку Росії.

"Яке ж ти х###о", – написав Фесенко у соцмережах. Явно звертаючись до президента Росії Володимира Путіна.

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Кирило Фесенко народився у Дніпрі, починав у Азовмаші.

Після чотирьох ігрових сезонів в Україні Фесенко був обраний під 38-м номером у другому раунді драфту НБА 2007 року командою Філадельфія Севенті Сіксерс, а потім був проданий у Юту Джаз.

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15 серпня 2007 року Фесенко підписав із джазменами трирічний контракт.

Зараз наш баскетболіст виступає за Санай Хормозган з Ірану.

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донеччині". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.