Какое же ты х###о! Украинский баскетболист обратился к Путину

Баскетболист Кирилл Фесенко
Знаменитый украинский баскетболист Кирилл Фесенко очень эмоционально отреагировал на атаку России.
"Какое же ты х###о", – написал Фесенко в соцсетях. Явно обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
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Кирилл Фесенко родился в Днепре, начинал в Азовмаше.
После четырех игровых сезонов в Украине Фесенко был выбран под 38-м номером во втором раунде драфта НБА 2007 года командой Филадельфия Севенти Сиксерс, а затем был продан в Юту Джаз.
15 августа 2007 года Фесенко подписал с джазменами трехлетний контракт.
Сейчас наш баскетболист выступает за Санайе Хормозган из Ирана.
Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.