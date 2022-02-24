Какое же ты х###о! Украинский баскетболист обратился к Путину

Баскетболист Кирилл Фесенко

Знаменитый украинский баскетболист Кирилл Фесенко очень эмоционально отреагировал на атаку России.

"Какое же ты х###о", – написал Фесенко в соцсетях. Явно обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

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Кирилл Фесенко родился в Днепре, начинал в Азовмаше.

После четырех игровых сезонов в Украине Фесенко был выбран под 38-м номером во втором раунде драфта НБА 2007 года командой Филадельфия Севенти Сиксерс, а затем был продан в Юту Джаз.

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15 августа 2007 года Фесенко подписал с джазменами трехлетний контракт.

Сейчас наш баскетболист выступает за Санайе Хормозган из Ирана.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.