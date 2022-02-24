8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
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Минай --
Заря --
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Динамо --
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Металлист 1925 --
Шахтер --
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Александрия --
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Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Какое же ты х###о! Украинский баскетболист обратился к Путину

Максим Мельник
24 февраля, 13:23
Кирилл Фесенко прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину

Баскетболист Кирилл Фесенко

Знаменитый украинский баскетболист Кирилл Фесенко очень эмоционально отреагировал на атаку России.

"Какое же ты х###о", – написал Фесенко в соцсетях. Явно обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

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Кирилл Фесенко родился в Днепре, начинал в Азовмаше.

После четырех игровых сезонов в Украине Фесенко был выбран под 38-м номером во втором раунде драфта НБА 2007 года командой Филадельфия Севенти Сиксерс, а затем был продан в Юту Джаз.

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15 августа 2007 года Фесенко подписал с джазменами трехлетний контракт.

Сейчас наш баскетболист выступает за Санайе Хормозган из Ирана.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.