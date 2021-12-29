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Як виглядають два покоління Кличків: діти вже вищі за братів-чемпіонів

Андрій Трофімов
29 грудня, 14:11
Сім'я Кличка привітала українців з новорічними святами

Максим, Володимир, Олександр і Віталій Клички

У соцмережах мер Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко запостив спільний знімок, на якому – його молодший брат Володимир, а також сини – Єгор та Максим.

"Два покоління братів. Вітаємо з наступаючими святами", – написав Віталій.

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До речі, зростом сини Віталія пішли в тата та дядька. Старший уже вищий за батька, у якого зріст 2,01 м. А молодший у свої 16 років майже наздогнав Володимира (1,98 м).

ДІТИ ВІТАЛІЯ КЛИЧКА

  • Син Єгор-Даніель народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова. Закінчив перший етап університету за спеціальністю бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.
  • Дочка Єлизавета-Вікторія народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько отримав вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом. Вивчає психологію в університеті Нідерландів.
  • Син Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року, названий на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга. Навчається у школі у Великій Британії.