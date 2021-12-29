Як виглядають два покоління Кличків: діти вже вищі за братів-чемпіонів

Максим, Володимир, Олександр і Віталій Клички

У соцмережах мер Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко запостив спільний знімок, на якому – його молодший брат Володимир, а також сини – Єгор та Максим.

"Два покоління братів. Вітаємо з наступаючими святами", – написав Віталій.

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До речі, зростом сини Віталія пішли в тата та дядька. Старший уже вищий за батька, у якого зріст 2,01 м. А молодший у свої 16 років майже наздогнав Володимира (1,98 м).

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