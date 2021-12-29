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Как выглядят два поколения Кличко: дети уже выше братьев-чемпионов

Андрей Трофимов
29 декабря, 14:11
Семья Кличко поздравила украинцев с новогодними праздниками

Максим, Владимир, Александр и Виталий Кличко

В соцсетях мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко запостил совместный снимок, на котором – его младший брат Владимир, а также сыновья – Егор и Максим.

"Два поколения братьев. Поздравляем с наступающими праздниками", – написал Виталий.

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Кстати, ростом сыновья Виталия пошли в папу и дядю. Старший уже выше отца, у которого рост 2,01 м. А младший в свои 16 лет почти догнал Владимира (1,98 м).

ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

  • Сын Егор-Даниэль родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова. Закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.
  • Дочь Елизавета-Виктория родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец одержал викторию нокаутом над Ларри Дональдом. Изучает психологию в университете в Нидерландах.
  • Сын Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года, назван в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга. Учится в школе в Великобритании.