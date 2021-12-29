Как выглядят два поколения Кличко: дети уже выше братьев-чемпионов

Максим, Владимир, Александр и Виталий Кличко

В соцсетях мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко запостил совместный снимок, на котором – его младший брат Владимир, а также сыновья – Егор и Максим.

"Два поколения братьев. Поздравляем с наступающими праздниками", – написал Виталий.

Реклама

Кстати, ростом сыновья Виталия пошли в папу и дядю. Старший уже выше отца, у которого рост 2,01 м. А младший в свои 16 лет почти догнал Владимира (1,98 м).

ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО