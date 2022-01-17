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Як виглядає авто за 2 млн доларів: чемпіон Формули-1 продав унікальну Феррарі

Любомир Луканюк
17 січня, 14:51
Усього таких машин у світі 799, але машина Кімі Райкконена розфарбована в стилі його чемпіонського боліда

Кімі продав свій спорткар / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку Кімі Райкконен скаржився, що величезний град побив його автомобіль. А тепер у знаменитого автогонщика в гаражі стало на одну машину менше.

Фінський пілот виставив на продаж спорткар Ferrari F12 TDF – вартістю близько 2 млн доларів і з пробігом лише 1800 км. Всього кілька годин знадобилося, щоб авто купили.

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Таких Феррарі було випущено лише 799. А машина Кімі має свої унікальні риси. Спорткар розфарбований у стилі чемпіонського боліда Ferrari F2007, а на підголів'ї вишивки Iceman. Саме таке прізвисько у Райкконена.

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Кімі Райкконену – 42 роки. Він провів 349 Гран-прі у Формулі-1 – 21 перемога та 103 подіуми. 2007 року став чемпіоном світу.