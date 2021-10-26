27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
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Як вони це уявляють? У Росії запропонували Динамо зіграти зі Спартаком

Сергій Шаховець
26 жовтня, 23:52
Екс-гравець московського Спартака та збірної СРСР Юрій Гаврилов впевнений, що провести матч між двома клубами реально, і це незважаючи на війну на Донбасі

Ветеран російського футболу запропонував провести матч Динамо - Спартак / Фото: Колаж: Сьогодні

Ветеран російського футболу виступив з ініціативою провести поєдинок між Спартаком та Динамо, повідомляє видання Спорт-Експрес.

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При цьому найкращий бомбардир чемпіонату СРСР 1983 року вважає, що зустрічі між двома командами припинилися через політичну ситуацію, а не війну між країнами.

"Чому б і не провести зараз таку гру? Раніше такі матчі були. Потім вони припинилися через політичну ситуацію.

Сумую не за матчами, а за друзями, з якими грав за збірну СРСР, зустрічався у Москві та Києві. Я хотів би зустрітися з друзями.

Якби зараз керівництво клубів домовилося провести такий матч, було б добре. Не беруся сказати, хто був би сильнішим, обидві команди не надто блищать у Європі", – сказав Гаврилов в інтерв'ю Спорт-Експресу.

Слід зазначити, що у 2014 році УЄФА розвела матчі українських та російських клубів у єврокубкових турнірах у зв'язку з війною на Донбасі та окупації Росією українського Криму.

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Востаннє Спартак та Динамо зустрічалися між собою на "Турнірі чотирьох" у 2013 році. Тоді кияни перемогли "червоно-білих" із рахунком 2:1.

А 2013 році в Росії навіть було створено Оргкомітет Об'єднаного чемпіонату України та Росії, який очолював екс-наставник Динамо Валерій Газзаєв. На щастя, цим планом не судилося реалізуватися.