27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Как они это представляют? В России предложили Динамо сыграть со Спартаком

Сергей Шаховец
26 октября, 23:52
Экс-игрок московского Спартака и сборной СССР Юрий Гаврилов уверен, что провести матч между двумя клубами реально, и это несмотря на войну на Донбасса

Ветеран российского футбола предложил провести матч Динамо - Спартак / Фото: Коллаж: Сегодня

Ветеран российского футбола выступил с инициативой провести поединок между Спартаком и Динамо, сообщает Спорт-Экспресс.

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При этом лучший бомбардир чемпионата СССР 1983 года считает, что встречи между двумя командами прекратились из-за политической ситуации, а не войны между странами.

"Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации.

Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве. Я бы хотел встретиться с друзьями.

Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Не берусь сказать, кто был бы сильнее, обе команды не особо блещут в Европе", – сказал Гаврилов в интервью Спорт-Экспрессу.

Нужно отметить, что в 2014 году УЕФА развела матчи украинских и российских клубах в еврокубковых турнира в связи с войной на Донбассе и оккупацией Россией украинского Крыма.

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Последний раз Спартак и Динамо встречались между собой на "Турнире четырех" в 2013 году. Тогда киевляне победили "красно-белых" со счетом 2:1.

А в 2013 году в России даже был создан Оргкомитет Объединенного чемпионата Украины и России, который возглавлял экс-наставник Динамо Валерий Газзаев. К счастью, этим плана не суждено было реализоваться.