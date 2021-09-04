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Як прикро! Україну від срібла Паралімпіади відокремила одна сота

Олександр Трикіша
4 вересня, 09:57
Український стрілок Василь Ковальчук приніс нашій країні ще одну медаль Паралімпійських ігор в Токіо – в стрільбі з гвинтівки лежачи з дистанції 50 метрів

Василь Ковальчук завоював у Токіо другу медаль / Фото: REUTERS

Українець йшов в групі лідерів, а в битві за бронзу виграв перестрілку у італійця Андреа Ліверані. Однак піднятися вище йому не вдалося. Найприкріше, що від срібла його відокремила всього одна сота бала!

Перед вирішальним пострілом серб Здравко Савановіч мав перевагу в чотири сотих. Наш стрілець вибив 10.5, а його опонент 10.2, що дозволило йому зберегти другу сходинку.

Золото з паралімпійських і світовим рекордом завоював ще один представник Сербії Драган Рістіч. Він захопив лідерство з самого початку змагань і вже не упустив перше місце.

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Ковальчук завоював другу медаль в Токіо – раніше він став срібним призером у стрільбі з гвинтівки на 10 метрів. А в Ріо-2016 і Лондоні-2012 він ставав олімпійським чемпіоном.

На рахунку України вже 97 медалей: 24 золотих, 46 срібних і 27 бронзових. В загальному медальному заліку наша країна утримує п'яте місце.

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