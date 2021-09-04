4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Как обидно! Украину от серебра Паралимпиады отделила одна сотая

Александр Трикиша
4 сентября, 09:57
Украинский стрелок Василий Ковальчук принес нашей стране еще одну медаль Паралимпийских игр в Токио – в стрельбе из винтовки лежа с дистанции 50 метров

Василий Ковальчук завоевал в Токио вторую медаль / Фото: REUTERS

Украинец шел в группе лидеров, а в битве за бронзу выиграл перестрелку у итальянца Андреа Ливерани. Однако подняться выше ему не удалось. Самое обидное, что от серебра его отделила всего одна сотая балла!

Перед решающим выстрелом серб Здравко Саванович имел преимущество в четыре сотых. Наш стрелок выбил 10.5, а его оппонент 10.2, что позволило ему сохранить вторую строчку.

Золото с паралимпийским и мировым рекордом завоевал еще один представитель Сербии Драган Ристич. Он захватил лидерство с самого начала соревнований и уже не упустил первое место.

Реклама

Ковальчук завоевал вторую медаль в Токио – ранее он стал серебряным призером в стрельбе из винтовки на 10 метров. А в Рио-2016 и Лондоне-2012 он становился олимпийским чемпионом.

На счету Украины уже 97 медалей: 24 золотых, 46 серебряных и 27 бронзовых. В общем медальном зачете наша страна удерживает пятое место.

Реклама