Як мало ви берете на заміну: Усик тепло привітав Папаченка

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Сьогодні день народження у Анатолія Ломаченка. Легендарному тренеру виповнилося 57 років.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик привітав наставника у Instagram.

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"З днем народження, шановний ПАПАЧЕНКО. Як багато ви даєте світові і як мало ви берете на заміну, з повагою та любов'ю. Слава Богу за все, Лома – сила", – написав Усик.

Анатолій Ломаченко раніше працював з аматорською збірною України, готував її до чемпіонату світу-2011 та Олімпійських ігор у Лондоні-2012.

Зараз він тренує свого сина Василя Ломаченка та іноді допомагає у підготовці до боїв Олександру Усику.

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До речі, раніше Усіик розповів, як справляється з проблемами. Боксер закликав не впадати у відчай і не заганяти себе в кут. І порадив ходити до церкви.