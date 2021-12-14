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Как мало вы берете в замен: Усик тепло поздравил Папаченко

Андрей Трофимов
14 декабря, 12:54
Чемпион мира по боксу Александру Усик поздравил с днем рождения тренера, который помог стать ему чемпионом в любителях и профессионалах

Александр Усик и Анатолий Ломаченко / Фото: YouTube

Сегодня день рождения у Анатолия Ломаченко. Легендарному тренеру исполнилось 57 лет.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил наставника в Instagram.

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"С днем рождения, уважаемый ПАПАЧЕНКО. Как много вы даете миру и как мало вы берете в замен, с уважением и любовью. Слава Богу за все, Лома – сила", – написал Усик.

Анатолий Ломаченко ранее работал с любительской сборной Украины, готовил ее к чемпионату мира-2011 и Олимпийским играм в Лондоне-2012.

Сейчас он тренирует своего сына Василия Ломаченко и иногда помогает в подготовке к боям Александру Усику.

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Кстати, ранее Усик рассказал, как справляется с проблемами. Боксер призвал не отчаиваться и не загонять себя в угол. И посоветовал ходить в церковь.