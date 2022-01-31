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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад: тест

Юлія Мамойленко
31 січня, 07:02
Напередодні старту Ігор-2022 у Пекіні згадуємо наших спортсменів, які раніше вже вписали імена в історію

Фото: Getty Images, НОК України

4 лютого стартують Олімпійські ігри-2022, на яких Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані-2018.

Саме час надихнутися на перемоги та згадати, які здобутки на зимових Олімпіадах вже є в активі наших спортсменів.

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За 7 попередніх зимових Ігор, у яких Україна брала участь як самостійна команда, "синьо-жовті" вибороли 8 нагород. Так, доволі скромно. Але тим цінніша для нас кожна з цих медалей.

За кожною з них – надзвичайно цікаві історії про талант і працелюбність, сльози радості, курйози, неймовірні пригоди та рекорди. Як добре ви їх знаєте та пам'ятаєте? Пройдіть тест, щоб перевірити!

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Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.