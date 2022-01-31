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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад: тест

Юлия Мамойленко
31 января, 07:02
Накануне старта Игр-2022 в Пекине вспоминаем наших спортсменов, которые ранее уже вписали имена в историю

Фото: Getty Images, НОК Украины

4 февраля стартуют Олимпийские игры-2022, на которых Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Самое время вдохновиться на победы и вспомнить, какие достижения на зимних Олимпиадах уже есть в активе наших спортсменов.

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За 7 предыдущих зимних Игр, в которых Украина принимала участие как самостоятельная команда, "сине-желтые" завоевали 8 наград. Да, весьма скромно. Но тем ценнее для нас каждая из этих медалей.

За каждой из них – интереснейшие истории о таланте и трудолюбии, слезы радости, курьезы, невероятные приключения и рекорды. Как хорошо вы их знаете и помните? Пройдите тест, чтобы проверить!

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Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.