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Як Джеймс Бонд! Шева – на фіналі Вімблдону

11 липня, 20:23

Олег Люлька

За своїм зовнішнім виглядом тренер збірної України, котрий прийшов на трибуни повболівати за свого сербського друга Новака Джоковича, нагадував актора Деніела Крейга

Шевченко на фіналі Вімблдону / Фото: Twitter

Андрій Шевченко прийшов повболівати за свого друга Новака Джоковича в фіналі Вімблдону-2021. За підтримки головного тренера збірної України серб здолав італійця Маттео Берреттіні з рахунком 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3 і вшосте в кар'єрі став чемпіоном лондонського трав'яного мейджора.

Правда, Шеву не так і легко було впізнати – володар "Золотого м'яча"-2004 прийшов на трибуни в окулярах, будучи схожим на англійського актора Деніела Крейга, відомого за роллю Джеймса Бонда.

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Джокович – переможець Вімблдону-2021 / Фото: Reuters

Додамо, що Шевченко, який проживає в Лондоні, і Джокович, котрий регулярно тут виграє турніри, дружать вже багато років. А торік знаменитий українець зі своїм сином взяли участь в челленджі сербського тенісиста.

Шева взяв участь в челенджі Джоковича Відео: Instagram

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Джеймс Бонд теніс Андрій Шевченко Новак Джоковіч Уімблдон Дэниел Крейг

Джерело: Сегодня|Спорт

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