17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Як декабристка. Дружина гравця Динамо їздить за ним на всі матчі

Андрій Трофімов
18 жовтня, 18:41
Дружина захисника Динамо Олександра Тимчика їздить за гравцем на гостьові матчі Ліги чемпіонів. Після Мюнхена, Карина прилетіла в Барселону

Олександр і Карина побралися в цьому році

У середу, 20 жовтня, київське Динамо на виїзді зіграє матч Ліги чемпіонів проти Барселони. Сьогодні кияни вилетіли на гру в столицю Каталонії.

Там їх уже чекає дружина захисника команди Олександра Тимчик.

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"Ну привіт, Барселоно", – такий пост в Instagram опублікувала Карина.

Треба сказати, що два тижні тому подібне повідомлення було з Мюнхена, де Динамо грало з Баварією.

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Олександр і Карина одружилися навесні цього року. І, схоже, молода дружина поки побоюється відпускати самого чоловіка за кордон.

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Матч Барселона – Динамо розпочнеться о 19:45. У каталонців поки дві поразки, у нас – нічия і поразка.

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