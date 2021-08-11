Наче в космос зібрався: як в Парижі перевіряли здоров'я Мессі

Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі / Фото: Getty Images
Медики ретельно перевірили здоров'я 34-річного футболіста, щоб потім не виникло ніяких неприємностей.
Все-таки ПСЖ буде платити Ліонелю близько 35 мільйонів євро в рік, тому керівництво парижан хоче, щоб футболіст відпрацьовував гроші на полі, а не просиджував на лікарняному.
Організм Мессі піддався серйозній перевірці. Фахівці ретельно досліджували кожен сантиметр його тіла, але не знайшли слабких місць! Можна відправляти відразу в космос! Він же звідти до нас прилетів.
СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ
- 35 млн євро – на рік
- 2,9 мільйона євро – на місяць
- 675 тисяч євро – в тиждень
- 95 890 євро – в день
- 67 євро – в хвилину
- 1,1 євро – в секунду
Мессі і ПСЖ підписали дворічний контракт. У французькому клубі Ліонель виступатиме під 30-м номером.