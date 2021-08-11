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Наче в космос зібрався: як в Парижі перевіряли здоров'я Мессі

Олександр Трикіша
11 серпня, 10:49
Ліонель Мессі став гравцем Парі Сен-Жермен. Перед підписанням контракту аргентинський футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження. Парижани показали, як це було

Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі / Фото: Getty Images

Медики ретельно перевірили здоров'я 34-річного футболіста, щоб потім не виникло ніяких неприємностей.

Все-таки ПСЖ буде платити Ліонелю близько 35 мільйонів євро в рік, тому керівництво парижан хоче, щоб футболіст відпрацьовував гроші на полі, а не просиджував на лікарняному.

Організм Мессі піддався серйозній перевірці. Фахівці ретельно досліджували кожен сантиметр його тіла, але не знайшли слабких місць! Можна відправляти відразу в космос! Він же звідти до нас прилетів.

СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ

  • 35 млн євро – на рік
  • 2,9 мільйона євро – на місяць
  • 675 тисяч євро – в тиждень
  • 95 890 євро – в день
  • 67 євро – в хвилину
  • 1,1 євро – в секунду

Мессі і ПСЖ підписали дворічний контракт. У французькому клубі Ліонель виступатиме під 30-м номером.

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