Как будто в космос собрался: как в Париже проверяли здоровье Месси

Лионель Месси прошел медобследование в Париже / Фото: Getty Images
Медики тщательно проверили здоровье 34-летнего футболиста, чтобы позже не возникло никаких неприятностей.
Все-таки ПСЖ будет платить Лионелю около 35 миллионов евро в год, поэтому руководство парижан хочет, чтобы футболист отрабатывал деньги на поле, а не просиживал на больничном.
Организм Месси подвергся серьезной проверке. Специалисты тщательно исследовали каждый сантиметр его тела, но не нашли слабых мест! Можно отправлять сразу в космос! Он же оттуда к нам прилетел.
СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ
- 35 млн евро – в год
- 2,9 миллиона евро – в месяц
- 675 тысяч евро – в неделю
- 95 890 евро – в день
- 67 евро – в минуту
- 1,1 евро – в секунду
Месси и ПСЖ подписали двухлетний контракт. Во французском клубе Лионель будет выступать под 30-м номером.