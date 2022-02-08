Як буде член команди? Росіяни зганьбилися з англійською на Олімпіаді

Збірна РОК з фігурного катання / Фото: BBC

"Як ти почуваєшся після падіння?" – запитала журналістка BBC у Анастасії Мішиної англійською мовою.

"Я ніхера не зрозуміла", – після паузи розсміялася фігуристка з команди РОК.

У цьому ж інтерв'ю капітан команди РОК Микита Кацалапов теж не одразу зміг перекласти вираз "член команди". Але зрештою дав раду з перекладом.

Реклама

Нагадаємо, напередодні збірна Росії виграла золото у командному турнірі фігуристів у Пекіні – і це з падіннями своїх представників на льоду.

Реклама

Додамо, що за махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Раніше у Пекіні Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською. "Я українець", – пояснив росЗМІ фігурист із Києва.