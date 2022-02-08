Как будет член команды? Россияне опозорились с английским на Олимпиаде

Сборная РОК по фигурному катанию / Фото: BBC

"Как ты себя чувствуешь после падения?" – спросила журналистка BBC у Анастасии Мишиной на английском языке.

"Я нихера не поняла", – после заминки рассмеялась фигуристка из команды РОК.

В этом же интервью капитан команды РОК Никита Кацалапов тоже не сразу смог перевести выражение "член команды". Но в итоге разобрался с переводом.

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Напомним, накануне сборная России выиграла золото в командном турнире фигуристов в Пекине – и это при падениях своих представителей на льду.

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Добавим, что в наказание за махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

Ранее в Пекине Иван Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только на украинском или английском. "Я украинец", – объяснил росСМИ фигурист из Киева.