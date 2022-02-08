8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Как будет член команды? Россияне опозорились с английским на Олимпиаде

Андрей Трофимов
8 февраля, 14:19
Сборная РОК после победы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 дала интервью телеканалу BBC – с английским у чемпионов Пекина беда

Сборная РОК по фигурному катанию / Фото: BBC

"Как ты себя чувствуешь после падения?" – спросила журналистка BBC у Анастасии Мишиной на английском языке.

"Я нихера не поняла", – после заминки рассмеялась фигуристка из команды РОК.

В этом же интервью капитан команды РОК Никита Кацалапов тоже не сразу смог перевести выражение "член команды". Но в итоге разобрался с переводом.

Реклама

Напомним, накануне сборная России выиграла золото в командном турнире фигуристов в Пекине – и это при падениях своих представителей на льду.

Реклама

Добавим, что в наказание за махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

Ранее в Пекине Иван Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только на украинском или английском. "Я украинец", – объяснил росСМИ фигурист из Киева.