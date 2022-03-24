Італія – Македонія: де дивитися і хто фаворит стикового матчу ЧС-2022

Македонцям буде складно пройти чемпіонів Євро-2020 / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 24 березня, у Європі пройдуть поєдинки кваліфікації за право зіграти на чемпіонаті світу у Катарі

Сьогодні у Палермо на стадіоні "Ренцо Барбера" відбудеться стиковий матч ЧС-2022 між збірними Італії та Північної Македонії.

Реклама

Коли початок. Стартовий свисток у матчі буде дано о 21:45 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч транслюватиметься на платформі Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у запису 25 березня, о 0:20.

Історія протистояння. Загалом двічі команди перетиналися між собою. У 2016 році італійці виграли в гостях – 3:2, а через рік була зафіксована нічия – 1:1.

Реклама

Хто фаворит. У букмекерських конторах майже не сумніваються в успіху господарів поля. Котирування на основний час: Італія – 1.18, нічия – 7.00, Північна Македонія – 20.00.

Коефіцієнт на прохід: Італія – 1.06, Північна Македонія – 5.30. У відсотках це – 86 проти 14.

Реклама

Що далі. Переможець цієї пари зустрінеться 29 березня із переможцем протистояння Португалія – Туреччина.

Що з Україною? Наша команда теж мала сьогодні зіграти стиковий матч проти Шотландії. Але гру перенесли на червень.

Бан для орків. Збірну Росії дискваліфікували через війну в Україні. Польща вийшла у фінал плей-офф.