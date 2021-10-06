6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
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Італія Іспанія: де дивитися півфінал Ліги націй

Олександр Трикіша
6 жовтня, 20:25
У середу, 6 жовтня, відбудеться перший півфінальний матч Ліги націй: збірна Італії зустрінеться з командою Іспанії. У прямому ефірі матч покажуть на ТБ і в інтернеті

На Євро-2020 Італія обіграла Іспанію / Фото: Getty Images

Поєдинок Італія – Іспанія пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" і почнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Італія – Іспанія

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Інші трансляції:

  • Футбол 1, live
  • Футбол 2, live
  • Футбол 1, четвер, 10:55 (повтор)
  • Футбол 2, четвер, 15:20 (повтор)
  • Футбол 3, четвер, 19:00 (повтор)
  • Футбол 1, п'ятниця, 00:10 (повтор)

Фінальну частину Ліги націй в цьому році прийме Італія, так що всі матчі турніру пройдуть в Італії. У другому півфіналі зустрінуться завтра Бельгія і Франція, а фінал відбудеться в неділю, 10 вересня, початок – о 21:45.

Нагадаємо, Іспанія в групі Ліги націй грала разом з Україною, Німеччиною і Швейцарією, а Італія виграла квартет, де також виступали Нідерланди, Польща та Боснія і Герцеговина.

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Ансу Фаті Фото: REUTERS/Sergio Perez

Що стосується фаворита матчу, то букмекери сьогодні віддають перевагу чинним чемпіонам Європи: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні в основний час – 2.21, на нічию – 3.05, на перемогу Іспанії – 3.95. У процентному співвідношенні у Італії 43% на успіх, у Іспанії – 25%.

Проте, букмекери назвали переможця Ліги націй – і це не італійці!

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Попередній матч між Італією та Іспанією відбувся на Євро-2020. Тоді команди перетиналися також в півфіналі і перемогу в серії пенальті здобули італійці, а потім у фіналі здолали і англійців – теж в серії 11-метрових.

Збірна Італії з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

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