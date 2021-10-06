Італія Іспанія: де дивитися півфінал Ліги націй

На Євро-2020 Італія обіграла Іспанію / Фото: Getty Images

Поєдинок Італія – Іспанія пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" і почнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Італія – Іспанія

Реклама

Інші трансляції:

Футбол 1, live

Футбол 2, live

Футбол 1, четвер, 10:55 (повтор)

Футбол 2, четвер, 15:20 (повтор)

Футбол 3, четвер, 19:00 (повтор)

Футбол 1, п'ятниця, 00:10 (повтор)

Фінальну частину Ліги націй в цьому році прийме Італія, так що всі матчі турніру пройдуть в Італії. У другому півфіналі зустрінуться завтра Бельгія і Франція, а фінал відбудеться в неділю, 10 вересня, початок – о 21:45.

Нагадаємо, Іспанія в групі Ліги націй грала разом з Україною, Німеччиною і Швейцарією, а Італія виграла квартет, де також виступали Нідерланди, Польща та Боснія і Герцеговина.

Реклама

Ансу Фаті Фото: REUTERS/Sergio Perez

Що стосується фаворита матчу, то букмекери сьогодні віддають перевагу чинним чемпіонам Європи: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні в основний час – 2.21, на нічию – 3.05, на перемогу Іспанії – 3.95. У процентному співвідношенні у Італії 43% на успіх, у Іспанії – 25%.

Проте, букмекери назвали переможця Ліги націй – і це не італійці!

Реклама

Попередній матч між Італією та Іспанією відбувся на Євро-2020. Тоді команди перетиналися також в півфіналі і перемогу в серії пенальті здобули італійці, а потім у фіналі здолали і англійців – теж в серії 11-метрових.