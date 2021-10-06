Италия Испания: где смотреть полуфинал Лиги наций

На Евро-2020 Италия обыграла Испанию / Фото: Getty Images

Поединок Италия – Испания пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Италия – Испания

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Финальную часть Лиги наций в этом году примет Италия, так что все матчи турнира пройдут в Италии. Во втором полуфинале встретятся завтра Бельгия и Франция, а финал состоится в воскресенье, 10 сентября, начало – в 21:45.

Напомним, Испания в группе Лиги наций играла вместе с Украиной, Германий и Швейцарией, а Италия выиграла квартет, где также выступали Нидерланды, Польша и Босния и Герцеговина.

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Ансу Фати Фото: REUTERS/Sergio Perez

Что касается фаворита матча, то букмекеры сегодня отдают предпочтение действующим чемпионам Европы: коэффициент на победу команды Роберто Манчини в основное время – 2.21, на ничью – 3.05, на победу Испании – 3.95. В процентном соотношении у Италии 43% на успех, у Испании – 25%.

Тем не менее, букмекеры назвали победителя Лиги наций – и это не итальянцы!

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Предыдущий матч между Италией и Испанией состоялся на Евро-2020. Тогда команды пересекались также в полуфинале и победу в серии пенальти одержали итальянцы, а затем в финале одолели и англичан – тоже в серии 11-метровых.