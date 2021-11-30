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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Іспанський тренер не допоміг: Україна програла важливий матч відбору на ЧС-2023

Олександр Трикіша
30 листопада, 21:57
Жіноча збірна України з футболу програла відбірковий поєдинок на ЧС-2023 проти команди Угорщини на виїзді та опустилася на один рядок у таблиці

Луїс Кортес поки без перемог в Україні / Фото: УАФ

Успішний результат угорцям забезпечили два швидкі голи у першому таймі, а до півгодини гри господині поля вели у рахунку 3:0.

Українки зуміли скоротити відставання наприкінці зустрічі, але замість фінального штурму отримали ще один гол у свої ворота. Прикро, що він був забитий після рикошету від капітана нашої команди.

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Угорщина – Україна – 4:2
Голи: Ваго (4, 11), Зеллер (30), Апанащенко (87, аг) – Апанащенко (71), Хіміч (82)

Угорщина набрала шість очок і обійшла Україну у турнірній таблиці групи B. Наша команда опустилася на четвертий рядок. Після чотирьох матчів наші дівчата мають чотири бали.

У наступному поєдинку, вже 2022 року, українки зустрінуться з командою Шотландії. Поєдинок відбудеться 8 квітня.

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Нагадаємо, що нещодавно збірну України очолив екстренер Барселони Луїс Кортес. Однак поки що іспанський тренер не може виграти з синьо-жовтими.