Іспанська змова. Легенда світового тенісу заступився за росіян

Топові іспанські тенісисти почали активно підтримувати теніс. Слідом за другою ракеткою світу Паулою Бадосою, проти усунення з Вімблдону-2022 російських та білоруських спортсменів виступив легендарний Рафаель Надаль.

Найтитулованіший тенісист Гранд Слемов назвав російських тенісистів товаришами, і дуже непокоїться, що гравці пропустять мейджор у Великій Британії.

При цьому Надаль залишається солідарним з українським народом, який страждає через війну. Про це іспанський тенісист розповів у інтерв'ю The Guardian:

"Думаю, це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів із тенісу, моїх колег. Вони не винні у тому, що нині відбувається із війною.

На турнірах Гранд Слем розігрують 2000 очок – вони дуже важливі. Ми повинні брати участь у цих турнірах. Тому подивимося, які заходи вживе Рада гравців АТР.

Зрештою, те, що відбувається в нашій грі, не має жодного значення, коли ми бачимо, як багато хто вмирає і страждає. Бачимо погану ситуацію, що склалася в Україні".