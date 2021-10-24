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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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Іспанський футболіст загинув під час зарядки телефону

Олександр Трикіша
24 жовтня, 09:18
Колишній іспанський футболіст Сантьяго Отеро був знайдений мертвим у власній ванні після трагічного нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом

Сантьяго Отеро помер в результаті нещасного випадку

Дружина виявила тіло ексфутболіста поруч з мобільним телефоном у їхньому будинку в Мадриді, коли вона повернулася з нічної зміни.

Поліція вважає, що його вдарило струмом після того, як його телефон впав у воду під час зарядки. Місцеві ЗМІ повідомили, що у Отеро на грудях був опік у тому місці, де виявили його телефон, пише The Sun.

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Отеро виступав за Ов'єдо і кілька маловідомих іспанських команд. Футболіст грав на позиції нападника.

Нагадаємо, що два дні тому відомий футболіст Сергій Морозов помер від наслідків коронавірусу. Останніми роками він запам'ятався своєю роботою на телебаченні.

В кінці вересня трагічно загинув колишній український футболіст. На 42-му році життя трагічно помер ексгравець чернігівської Десни Максим Маркелов. Подробиці смерті спортсмена не повідомляються.

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