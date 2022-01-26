Штучний сніг на Олімпіаді-2022 завдасть шкоди спортсменам та екології

Ситуація у Пекіні викликає тривогу / Фото: REUTERS

До постійних проблем із забрудненням повітря на серйозні екологічні наслідки можуть чекати Пекін після використання на олімпійських об'єктах штучного снігу.

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Як ми писали раніше, зміна клімату веде до того, що до кінця століття лише одне місто з 21 раніше приймали Ігри зможе гарантувати необхідні умови.

Вже зараз багато міст вдаються до використання штучного снігу. У тому де Сочі-2014 було використано стільки снігозамінника, що можна було б покрити понад 1000 футбольних полів.

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Чим це загрожує екології

Для створення потрібної кількості снігу потрібно 222 мільйони літрів води. І це в Пекіні, який страждає на дефіцит води.

Китай обіцяв компенсувати це використанням "зеленої" енергії, але виробництво штучного снігу може бути надто енергоємним.

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А ще у сировину для створення снігу часто додаються хімічні чи біологічні добавки для підвищення якості та уповільнення танення. BBC.

Хімічно оброблена вода може зменшити біорізноманіття та порушити рослинність, а повільне танення означає затримку росту рослин під сніговим покривом.

Які ризики для спортсменів

Спортсмени наражаються на більший ризик, змагаючись на штучному снігу, оскільки він має тенденцію створювати більш швидке та тверде покриття, яке може призвести до серйозних травм під час падіння.

Наприклад, якщо трасу для сноубордингу роблять зі штучного снігу, то стінки являють собою суцільний лід. Тільки подайте наслідки, якщо спортсмен впаде під час виконання складних трюків.