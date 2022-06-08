Ірландія – Україна. Онлайн-трансляція матчу

8 червня у Дубліні на стадіоні "Авіва" відбудеться матч Ліги націй, в якому битимуться Ірландія та Україна. Команди борються у рамках дивізіону В групі 1.

Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Для нашої команди ця гра стане стартовою у третьому сезоні Ліги націй. За текстовою трансляцією ви можете стежити на нашому сайті.

ОНЛАЙН ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

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Своє головне завдання на червневий збір Україна не виконала. У плей-офф відбору на ЧС-2022 команда Петракова зуміла здолати Шотландію (3:1), а ось у фіналі "синьо-жовті" мінімально поступилися Уельсу.

Тепер же настала черга нового турніру для збірної – Ліги націй УЄФА. Наша команда опинилася у другому дивізіоні після "кабінетного" вильоту з еліти від Швейцарії. Тепер нашими суперниками у боротьбі за повернення до Ліги А стануть вже знайома нам Шотландія, а також Вірменія та Ірландія.

Саме грою з останньою ми й розпочнемо цей сезон. Олександр Петраков уже оголосив, що у Дубліні зіграє неосновний склад збірної через навантаження після ігор кваліфікації ЧС-2022.

Ірландія вже встигла провести одну гру в Лізі націй. Команда Стівена Кенні несподівано поступилася у гостях Вірменії. На ЧС "зелені хлопці" не змогли відібратися, пропустивши вперед у відбірковій групі Сербію та Португалію.

ЛІДЕРИ ІРЛАНДІЇ

Цьогорічна ірландська команда проходить стадію оновлення. Основні її лідери зосереджені у захисті – ветеран Евертона Коулмен, крайки із Шеффілд Юнайтед Іган та Стівенс, а також оборонець Тоттенхема Доерті.

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У лінії атаки провідні ролі грають хавбеки Астон Вілли Коннор Хуріхейн та Ньюкасла Джефф Хендрік, а також форвард Вест Бромвіча Каллум Робінсон.

УСПІХИ ЗБІРНОЇ ІРЛАНДІЇ

Команда по тричі виходила на ЧС та на Євро. При цьому на Мундіалі щоразу обов'язково виходила до плей-офф, а 1990 року на дебютному ЧС взагалі дійшла до чвертьфіналу.

На континентальній першості успіхи скромніші. У 1988 та 2012 роках команда не вийшла з групи, а у 2016 році зупинилася в 1/8 фіналу на французах.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Кумедно, але Україна не має досвіду особистих зустрічей із чотирма європейськими збірними. Одна з них – якраз Ірландія (поряд із Бельгією, Гібралтаром та Ліхтенштейном)! Загалом наша команда провела 21 зустріч із британцями. Лише з англійцями у нас негативна статистика:

Англія (+1=2-5)

(+1=2-5) Уельс (+1=2-1)

(+1=2-1) Шотландія (+2=0-1)

(+2=0-1) Північна Ірландія (+3=2-1)

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом дуелі вважається збірна Ірландії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Стівена Кенні становить 2.41, тоді як на Україну – 3.30. Нічия ж оцінюється в 3.15.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Ірландія – Україна у прямій трансляції буде доступна на телеканалі Футбол 1. Також в онлайн-режимі за грою можна буде спостерігати на сервісі OLL.TV.