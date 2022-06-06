Витерли ноги об покидька! Вболівальники збірної України принизили Тимощука (відео)

Фанати "синьо-жовтих" не можуть пробачити Анатолію зраду під час війни з Росією

По футболці Тимощука потопталися вболівальники

Вчора збірна України зазнала невдачі у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова програла валлійцям та пустила їх на Мундіаль у Катар.

Перед грою вболівальники провели акцію протесту проти зрадника України Анатолія Тимощука. Нагадаємо, що головний гвардієць нашої збірної продовжує працювати в Росії після початку повномасштабної війни і жодного слова не говорить про агресора.

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Фанати не забули боягузливу поведінку уродженця Луцька. Біля стадіону в Кардіффі вони використовували футболку Анатолія із Зеніту як ганчірку. Про неї міг витерти ноги будь-хто.

За свою кар'єру Анатолій встиг пограти за Волинь, Шахтар, Зеніт, Баварію та Кайрат. Також на його рахунку аж 144 матчі за збірну України та 4 голи.

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Раніше з'явилася інформація, що Тимощук є агентом ФСБ Росії і тому не говорить жодного слова про напад фашистів на його Батьківщину. Цю теорію підтверджує колишній менеджер Анатолія Віталій Юрченко.