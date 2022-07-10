Інтрига розпалюється! Феррарі виграє Гран-Прі Австрії, Шумахер б'є рекорд

Леклер виграв Гран-Прі Австрії, а Шумахер здобув найкращий у своїй кар'єрі результат
Сьогодні на австрійському автодромі "Ред Булл Рінг" у Шпільберзі добіг кінця 11-ий етап сезону у Формулі-1. За результатами кваліфікації поул дістався чинному чемпіону та лідеру заліку Максу Ферстаппену.
Щоправда, у середині гонки його змогли обігнати пілоти Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс. Ось тільки втриматись у лідерах зміг лише монегаск. На 56 колі у Сайнса спалахнув двигун і Карлос змушений був зійти з траси.
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Леклер захистив своє лідерство і виграв уже третю гонку в сезоні. Ферстаппен завершив слідом за ним, а на третьому місце вже в третій гонці поспіль забрався Льюїс Хемілтон.
Також варто відзначити прогрес Міка Шумахера. Син легендарного "Червоного барона" проводить у Формулі-1 лише другий сезон, проте лише вдруге опинився у очковій зоні. Якщо тиждень тому він був восьмим, то тепер посів 6 місце.
У загальному заліку Ферстаппен продовжує утримувати лідерство, проте перемога дозволила Леклеру наблизитись до голландця на відстань 38 очок.
- Макс Ферстаппен – 208
- Шарль Леклер – 170
- Серхіо Перес – 151
- Карлос Сайнс – 131
- Джордж Рассел – 128
- Льюїс Хемілтон – 109
- Лендо Норріс – 64
- Естебан Окон – 52
- Валттері Боттас – 46
- Фернандо Алонсо – 29
- Кевін Магнуссен – 22
- Даніель Ріккардо – 17
- П'єр Гаслі – 16
- Себастьян Феттель – 15
- Мік Шумахер – 12
- Юкі Цунода – 11
- Чжоу Гуаню – 5
- Алекс Албон – 3
- Ленс Стролл – 3
- Ніколас Латіфі – 0
- Ніко Хюлькенберг – 0