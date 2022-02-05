5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Інтер – Мілан: онлайн головного дербі італійського футболу

Сергій Шаховець
5 лютого, 16:12
5 лютого у 24 турі чемпіонату Італії зустрінуться два конкуренти за чемпіонський титул – Інтер зіграє проти Мілана. Стежте за матчем за допомогою нашого онлайну

Інтер vs Мілан / Фото: Getty Images

У суботу, 5 лютого, у 24-му турі чемпіонату Італії Інтер приймає Мілан. Міланське дербі стане справжньою окрасою туру. Матч розпочнеться о 19:00.

Де дивитись Інтер – Мілан

Ми проведемо текстову трансляцію матчу Інтер – Мілан. Стежте за поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.

ОНЛАЙН ІНТЕР-МІЛАН

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Історія протистояння

Принципові суперники провели між собою 199 матчів у Серії А: 64 перемоги Мілана, 55 нічиїх та 76 перемог Інтера.

У п'яти останніх очних зустрічах Інтер здобув 3 перемоги, одну перемогу святкував Мілан, ще один поєдинок завершився внічию.

Команди зустрічалися у листопаді минулого року та закінчили матч унічию (1:1). Забивали лише гравці Інтера – Чалханоглу з пенальті та Де Врей у свої ворота.

Турнірна ситуація

Команда Сімоне Індзагі після 22-х зіграних матчів має в активі 53 очки та випереджає найближчих переслідувачів на чотири бали. Поки "нерадзуррі" має всі шанси для того, щоб захистити чемпіонський титул.

Мілан займає третій рядок у турнірній таблиці Серії А. Підопічні Стефано Піолі набрали 49 балів у 23 матчах.

Котирування на матч

Інтер є очевидним лідером зустрічі. Коефіцієнт на успіх "неррадзурі" становить 1,82, тоді як на Мілан – 4,30. Нічия ж оцінюється у 3.95. У відсотковому співвідношенні ймовірність подій така:

  • перемога Інтера – 52%
  • нічия – 25%
  • перемога Мілана – 23%

Де дивитись матч

Матч Інтер – Мілан покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 19:00.