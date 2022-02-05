Інтер – Мілан: онлайн головного дербі італійського футболу

Інтер vs Мілан / Фото: Getty Images

У суботу, 5 лютого, у 24-му турі чемпіонату Італії Інтер приймає Мілан. Міланське дербі стане справжньою окрасою туру. Матч розпочнеться о 19:00.

Де дивитись Інтер – Мілан

Ми проведемо текстову трансляцію матчу Інтер – Мілан. Стежте за поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.

ОНЛАЙН ІНТЕР-МІЛАН

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Історія протистояння

Принципові суперники провели між собою 199 матчів у Серії А: 64 перемоги Мілана, 55 нічиїх та 76 перемог Інтера.

У п'яти останніх очних зустрічах Інтер здобув 3 перемоги, одну перемогу святкував Мілан, ще один поєдинок завершився внічию.

Команди зустрічалися у листопаді минулого року та закінчили матч унічию (1:1). Забивали лише гравці Інтера – Чалханоглу з пенальті та Де Врей у свої ворота.

Турнірна ситуація

Команда Сімоне Індзагі після 22-х зіграних матчів має в активі 53 очки та випереджає найближчих переслідувачів на чотири бали. Поки "нерадзуррі" має всі шанси для того, щоб захистити чемпіонський титул.

Мілан займає третій рядок у турнірній таблиці Серії А. Підопічні Стефано Піолі набрали 49 балів у 23 матчах.

Котирування на матч

Інтер є очевидним лідером зустрічі. Коефіцієнт на успіх "неррадзурі" становить 1,82, тоді як на Мілан – 4,30. Нічия ж оцінюється у 3.95. У відсотковому співвідношенні ймовірність подій така:

перемога Інтера – 52%

нічия – 25%

перемога Мілана – 23%

Де дивитись матч

Матч Інтер – Мілан покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 19:00.