Интер – Милан: онлайн главного дерби итальянского футбола

Интер vs Милан / Фото: Getty Images
В субботу, 5 февраля, в 24-м туре чемпионата Италии Интер принимает Милан. Миланское дерби станет настоящим украшением тура. Матч начнется в 19:00.
Мы проведем текстовую трансляцию матча Интер – Милан. Следите за поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.
ОНЛАЙН ИНТЕР – МИЛАН
История противостояния
Принципиальные соперники провели между собой 199 матчей в Серии А: 64 победы Милана, 55 ничьих и 76 побед Интера.
В пяти последних очных встречах Интер одержал 3 победы, одну победу праздновал Милан, еще один поединок завершился вничью.
Команды встречались в ноябре прошлого года и закончили матч вничью (1:1). Забивали лишь игроки Интера – Чалханоглу с пенальти и Де Врей в свои ворота.
Турнирная ситуация
Команда Симоне Индзаги после 22-х сыгранных матчей имеет в активе 53 очка и опережает ближайших преследователей на четыре балла. Пока у "нерадзурри" есть все шансы для того, чтобы защитить чемпионский титул.
Милан занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Подопечные Стефано Пиоли набрали 49 баллов в 23-х матчах.
Котировки на матч
Интер является явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех "неррадзури" составляет 1.82, тогда как на Милан – 4.30. Ничья же оценивается в 3.95. В процентном соотношении вероятность событий следующая:
- победа Интера – 52%
- ничья – 25%
- победа Милана – 23%
Где смотреть матч
Матч Интер – Милан покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 19:00.