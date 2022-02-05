5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Интер – Милан: онлайн главного дерби итальянского футбола

Сергей Шаховец
5 февраля, 16:12
5 февраля в 24 туре чемпионата Италии встретятся два конкурента за чемпионский титул – Интер сыграет против Милана. Следите за матчем с помощью нашего онлайна

Интер vs Милан / Фото: Getty Images

В субботу, 5 февраля, в 24-м туре чемпионата Италии Интер принимает Милан. Миланское дерби станет настоящим украшением тура. Матч начнется в 19:00.

Где смотреть Интер – Милан

Мы проведем текстовую трансляцию матча Интер – Милан. Следите за поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

ОНЛАЙН ИНТЕР – МИЛАН

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История противостояния

Принципиальные соперники провели между собой 199 матчей в Серии А: 64 победы Милана, 55 ничьих и 76 побед Интера.

В пяти последних очных встречах Интер одержал 3 победы, одну победу праздновал Милан, еще один поединок завершился вничью.

Команды встречались в ноябре прошлого года и закончили матч вничью (1:1). Забивали лишь игроки Интера – Чалханоглу с пенальти и Де Врей в свои ворота.

Турнирная ситуация

Команда Симоне Индзаги после 22-х сыгранных матчей имеет в активе 53 очка и опережает ближайших преследователей на четыре балла. Пока у "нерадзурри" есть все шансы для того, чтобы защитить чемпионский титул.

Милан занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Подопечные Стефано Пиоли набрали 49 баллов в 23-х матчах.

Котировки на матч

Интер является явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех "неррадзури" составляет 1.82, тогда как на Милан – 4.30. Ничья же оценивается в 3.95. В процентном соотношении вероятность событий следующая:

  • победа Интера – 52%
  • ничья – 25%
  • победа Милана – 23%

Где смотреть матч

Матч Интер – Милан покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 19:00.