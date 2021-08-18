Інгулець – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

"Інгулець" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 18 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем і Динамо. На прохання команди з Петрове, зустріч пройде в Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок – о 19:30.

ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО

Команди в УПЛ

Інгулець займає останнє місце в турнірній таблиці. Команда не набрала жодного очка.

Шахтар – Інгулець – 2:1 (Траоре, 12, Патрік, 34 – Стефен, 81).

Інгулець – Зоря – 1:5 (Сітало, 75 – Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2).

Десна – Інгулець – 2:0 (Безбородько, 86, 90+1).

Динамо навпаки поки йде без втрат.

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Динамо – Верес – 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86, пен.).

Зоря – Динамо – 1:2 (Овусу, 90+4 – Сирота, 18, Буяльський, 80).

Динамо – Минай – 2:0 (Буяльський, 19, Рамірес, 45+1).

Історія протистояння

Інгулець проводить другий сезон в елітному дивізіоні, тому команди зустрічалися лише двічі. У матчі першого кола Динамо здобуло перемогу з рахунком – 2:0. І другий поєдинок залишився за киянами – 5:0.

Котирування

Букмекери вважають, що лише диво може завадити підопічним Луческу здобути три очки. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.15, на нічию – 7.70, на перемогу Інгульця – 19.00.

Турнірна таблиця