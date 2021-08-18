Ингулец – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

"Ингулец" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В среду, 18 августа, состоится матч четвертого тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и Динамо. По просьбе команды из Петрово, встреча пройдет в Киеве, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 19:30.
ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО
Команды в УПЛ
Ингулец занимает последнее место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка.
- Шахтер – Ингулец – 2:1 (Траоре, 12, Патрик, 34 – Стефен, 81).
- Ингулец – Заря – 1:5 (Ситало, 75 – Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2).
- Десна – Ингулец – 2:0 (Безбородко, 86, 90+1).
Динамо наоборот пока идет без потерь.
- Динамо – Верес – 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86, пен.).
- Заря – Динамо – 1:2 (Овусу, 90+4 – Сирота, 18, Буяльский, 80).
- Динамо – Минай – 2:0 (Буяльский, 19, Рамирес, 45+1).
История противостояния
Ингулец проводит второй сезон в элитном дивизионе, поэтому команды встречались лишь дважды. В матче первого круга Динамо одержало победу со счетом – 2:0. И второй поединок остался за киевлянами – 5:0.
Котировки
Букмекеры считают, что лишь чудо может помешать подопечным Луческу добыть три очка. Коэффициент на победу Динамо – 1.15, на ничью – 7.70, на победу Ингульца – 19.00.