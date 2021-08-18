19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
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Ингулец – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Любомир Луканюк
18 августа, 11:10
Аутсайдер против чемпиона – текстовая трансляция перенесенного поединка четвертого тура чемпионата Украины

"Ингулец" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 18 августа, состоится матч четвертого тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и Динамо. По просьбе команды из Петрово, встреча пройдет в Киеве, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 19:30.

ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО

Команды в УПЛ

Ингулец занимает последнее место в турнирной таблице. Команда не набрала ни одного очка.

  • Шахтер – Ингулец – 2:1 (Траоре, 12, Патрик, 34 – Стефен, 81).
  • Ингулец – Заря – 1:5 (Ситало, 75 – Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2).
  • Десна – Ингулец – 2:0 (Безбородко, 86, 90+1).

Динамо наоборот пока идет без потерь.

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  • Динамо – Верес – 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86, пен.).
  • Заря – Динамо – 1:2 (Овусу, 90+4 – Сирота, 18, Буяльский, 80).
  • Динамо – Минай – 2:0 (Буяльский, 19, Рамирес, 45+1).

История противостояния

Ингулец проводит второй сезон в элитном дивизионе, поэтому команды встречались лишь дважды. В матче первого круга Динамо одержало победу со счетом – 2:0. И второй поединок остался за киевлянами – 5:0.

Котировки

Букмекеры считают, что лишь чудо может помешать подопечным Луческу добыть три очка. Коэффициент на победу Динамо – 1.15, на ничью – 7.70, на победу Ингульца – 19.00.

Турнирная таблица

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