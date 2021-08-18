19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Їм не місце в Лізі чемпіонів! На клуб українського тренера наїхав екс-гравець Ліверпуля

Любомир Луканюк
18 серпня, 15:54
Знаменитий футболіст збірної Нідерландів Дірк Кейт впевнений, що Шерифу нічого робити в Лізі чемпіонів. Команда не стане конкурентом для грандів

Кейт не радий успіхам Шерифа

Вчора тираспольський Шериф створив сенсацію, розгромивши в кваліфікації Ліги чемпіонів загребське Динамо – 3:0.

Клуб, який тренує українець Юрій Вернидуб, близький до історичної події – вперше потрапити в груповий турнір Ліги чемпіонів. Але не всі раді такому успіху команди з Молдови.

Срібний призер ЧС-2010 і фіналіст ЛЧ-2007 в складі Ліверпуля Дірк Кейт вразив своєю заявою в ефірі голландського телеканалу RTL 7.

"Я знаю, що Ліга чемпіонів – це турнір для чемпіонів. Але таким командам, як тираспольський Шериф, нічого робити в Лізі чемпіонів", – сказав Кейт.

Він мав на увазі те, що скромні клуби не можуть бути конкурентами для грандів. В принципі, саме для цього і створювалася Суперліга.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб з грудня минулого року є головним тренером Шерифа.

З листопада 2011-го по травень 2019 року Юрій Вернидуб очолював Зорю. З луганчанами він двічі зіграв на груповому етапі Ліги Європи, а також вигравав бронзові медалі чемпіонату України.

Реклама