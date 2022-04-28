Ісус зі світу футболу! Відомий агент раптово "воскрес" після новини про його смерть

Міно Райола - один із найвпливовіших футбольних агентів

Сьогодні у ЗМІ потрапила інформація про смерті італійського футбольного агента Міно Райоли . Функціонер тривалий час страждав на проблеми з легенями.

Цю новину повідомив відомий інсайдер Танкреді Палм'єрі, проте пізніше виявилося, що це брехня. Кореспондент New York Times Тарік Пуджа повідомив, що Райола живий, проте перебуває у тяжкому стані.

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Пізніше інший журналіст Фабріціо Романо розповів, що головний лікар міланської лікарні "Сан-Раффаель" також спростував інформацію про смерть У результаті в Twitter Фабріціо було опубліковано обурені слова самого Райоли.

"Для тих, хто цікавиться, мій поточний стан здоров'я такий: роздратований, що мене вбивають вдруге за 4 місяці. Здається, я також можу воскресати".

Зазначимо, що Райола є одним із найбільших футбольних агентів у світі. Італієць представляє інтереси Ерлінга Холанда, Златана Ібрагімовича, Маттейса Де Лігта, Поля Погба, Джанлуїджі Доннарумми, Генріха Мхітаряна та багатьох інших. Статки Райоли оцінюються приблизно в 73,5 млн євро.