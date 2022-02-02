2 лютого 17:00 Відео
Динамо 3
Чукарички 2
2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо 1
Сенегал 3
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
3 лютого 22:30
Атлетик --
Реал --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Гравці ПСЖ та Ліверпуля подарували Сенегалу фінал на Кубку Африки

Сергій Шаховець
2 лютого, 23:56
На Кубку Африки визначився перший фіналіст – збірна Сенегалу, яка у півфінальному матчі обіграла Буркіна-Фасо з рахунком 3:1

Футболісти збірної Буркіна-Фасо не змогли утримати Садіо Мане / Фото: Reuters

У першому півфінальному матчі Кубка африканських націй зустрічалися збірні Буркіна-Фасо та Сенегалу.

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Розв'язка у матчі відбулася у другому таймі. На 70-й хвилині зустрічі захисник ПСЖ Абу Діалло відкрив рахунок у матчі.

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Через шість хвилин одноклубник Діалло Ідрисса Гуйє відправив другий м'яч у сітку воріт збірної Буркіна-Фасо.

"Жеребці", як називають збірну Буркіна-Фасо, зуміли скоротити розрив у рахунку зусиллями Ібрахім Туре. Але за три хвилини до кінця зустрічі вінгер Ліверпуля Садіо Мане зняв усі питання про переможця матчу.

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Кубок африканських націй

1/2 фіналу, 2 лютого

Буркіна-Фасо – Сенегал – 1:3

Голи: Туре, 82 – Діалло, 70, Гуйє, 76, Мане, 87.

Підсумковий рахунок 3:1 подарував Сенегалу путівку у фінал Кубка Африки, а збірна Буркіна-Фасо спробує здобути бронзові медалі турніру у матчі за третє місце.

Суперник Сенегалу визначиться у парі Камерун – Єгипет, що відбудеться 3 лютого. Фінал та матч за бронзу заплановано на 6 лютого.