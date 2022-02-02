2 февраля 17:00 Видео
Динамо 3
Чукарички 2
2 февраля 21:00
Буркина-Фасо 1
Сенегал 3
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
3 февраля 22:30
Атлетик --
Реал --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Игроки ПСЖ и Ливерпуля подарили Сенегалу финал на Кубке Африки

Сергей Шаховец
2 февраля, 23:56
На Кубке Африки определился первый финалист – сборная Сенегала, которая в полуфинальном матче обыграла Буркина-Фасо со счетом 3:1

Футболисты сборной Буркина-Фасо не смогли удержать Садио Мане / Фото: Reuters

В первом полуфинальном матче Кубка африканских наций встречались сборные Буркина-Фасо и Сенегала.

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Развязка в матче произошла во втором тайме. На 70-й минуте встречи защитник ПСЖ Абу Диалло открыл счет в матче.

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Спустя шесть минут одноклубник Диалло Идрисса Гуйе отправил второй мяч в сетку ворот сборной Буркина-Фасо.

"Жеребцы", как называют сборную Буркина-Фасо, сумели сократить разрыв в счете усилиями Ибрахима Туре. Но за три минуты до конца встречи вингер Ливерпуля Садио Мане снял все вопросы о победителе матча.

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Кубок африканских наций

1/2 финала, 2 февраля

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.

Итоговый счет 3:1 подарил Сенегалу путевку в финал Кубка Африки, а сборная Буркина-Фасо попытается завоевать бронзовые медали турнира в матче за третье место.

Соперник Сенегала определится в паре Камерун – Египет, который состоится 3 февраля. Финал и матч за бронзу запланированы на 6 февраля.