Игроки ПСЖ и Ливерпуля подарили Сенегалу финал на Кубке Африки

Футболисты сборной Буркина-Фасо не смогли удержать Садио Мане / Фото: Reuters

В первом полуфинальном матче Кубка африканских наций встречались сборные Буркина-Фасо и Сенегала.

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Развязка в матче произошла во втором тайме. На 70-й минуте встречи защитник ПСЖ Абу Диалло открыл счет в матче.

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Спустя шесть минут одноклубник Диалло Идрисса Гуйе отправил второй мяч в сетку ворот сборной Буркина-Фасо.

"Жеребцы", как называют сборную Буркина-Фасо, сумели сократить разрыв в счете усилиями Ибрахима Туре. Но за три минуты до конца встречи вингер Ливерпуля Садио Мане снял все вопросы о победителе матча.

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Кубок африканских наций

1/2 финала, 2 февраля

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.

Итоговый счет 3:1 подарил Сенегалу путевку в финал Кубка Африки, а сборная Буркина-Фасо попытается завоевать бронзовые медали турнира в матче за третье место.

Соперник Сенегала определится в паре Камерун – Египет, который состоится 3 февраля. Финал и матч за бронзу запланированы на 6 февраля.