Гравці Динамо та Шахтаря створили шедевр у Бразилії (відео)

А ще недавно Вітао та Де Пена грали в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У чемпіонаті Бразилії з футболу зустрічалися Жувентуде та Інтернасьональ. Поєдинок завершився з рахунком – 1:1. У гостей чудово спрацювала зв'язка з гравців Динамо та Шахтаря.

Динамівець Карлос Де Пена виконав подачу зі штрафного, яку замкнув "гірник" Вітао. Обидва футболісти покинули Україну після початку війни.

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Цікаво, що у другому таймі на полі з'явився ще один відомий гравець Шахтаря – Алан Патрік. Він також виступає за Інтернасьональ. І відзначився небезпечним штрафним.

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Однак це не особливо допомагає клубу, у чемпіонаті Бразилії Інтернасьонал йде на восьмому місці.

Раніше ми писали, що грузинський коментатор не дотримав емоцій у прямому ефірі та крикнув: "Слава Україні!"