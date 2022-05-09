Игроки Динамо и Шахтера сотворили шедевр в Бразилии (видео)

А еще недавно Витао и Де Пена играли в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В чемпионате Бразилии по футболу встречались Жувентуде и Интернасьональ. Поединок завершился со счетом – 1:1. У гостей отлично сработала связка с игроков Динамо и Шахтера.

Динамовец Карлос Де Пена выполнил подачу со штрафного, которую замкнул "горняк" Витао. Оба футболиста покинули Украину после начала войны.

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Интересно, что во втором тайме на поле появился еще один известный игрок Шахтера – Алан Патрик. Он также выступает за Интернасьональ. И отметился опасным штрафным.

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Однако это не особо помогает клубу, в чемпионате Бразилии Интернасьонал идет на восьмом месте.

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