Гравця збірної України покликали шейхи на Близький Схід

В'ячеслав Кравцов

Знаменитий український баскетболіст В’ячеслав Кравцов знайшов собі новий клуб.

Через війну чемпіонат України було припинено. Тому Кравцов перейшов із Дніпра в Оход Медіну, повідомляє ФБУ.

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Кравцов цього сезону за Дніпро у 29 іграх у середньому набирав 12,9 очка, робив 5,7 підбирання, 1,3 передачі та 1,3 блок-шота.

В'ячеславу Кравцову 34 роки. Він починав грати у БК Київ, потім виступав за Донецьк. 2012 року перебрався до чемпіонату НБА, де відіграв сезон за Детройт. Потім перейшов у Фінікс.

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Далі грав у Китаї, Росії, Іспанії, Туреччині, Японії. А 2020 року повернувся в Україну, де підписав контракт із Дніпром.

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