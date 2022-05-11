Гравець Барселони впав непритомний на полі після зіткнення з партнером

Рональд Араухо / Фото: Getty Images

Вчора Барселона змогла здолати Сельту у матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії. Команда Хаві вже гарантувала собі путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону.

У тому поєдинку стався вкрай неприємний епізод між двома гравцями "блаугранас". На 60-й хвилині головами зіткнулися захисник Рональд Араухо та хавбек Гаві.

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І якщо іспанець зміг продовжити гру, то уругваєць після контакту пробіг ще кілька метрів і раптово звалився на газон. Араухо знепритомнів, і йому почали надавати медичну допомогу на полі. Відео моменту – за посиланням.

Пізніше захисника у кисневій масці відвезли до шпиталю. Він прокинувся, йому діагностували струс мозку. Барселона повідомила, що Рональду проведуть додаткове обстеження.

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Цього сезону Араухо провів 42 матчі, відзначившись чотирма голами. Його команда цього сезону вже втратила можливість виграти чемпіонат і Кубок, а в Лізі Європи вилетіла від Айнтрахта в 1/4 фіналу.