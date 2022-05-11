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Игрок Барселоны рухнул без сознания на поле после столкновения с партнером

Анатолий Дерека
11 мая, 22:43
Рональд Араухо столкнулся головами с Гави и упал от сотрясения мозга на газон

Рональд Араухо / Фото: Getty Images

Вчера Барселона смогла одолеть Сельту в матче 36-го тура чемпионата Испании. Команда Хави уже гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В том поединке случился крайне неприятный эпизод между двумя игроками "блаугранас". На 60-й минуте головами столкнулись защитник Рональд Араухо и хавбек Гави.

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И если испанец смог продолжить игру, то уругваец после контакта пробежал еще несколько метров и внезапно рухнул на газон. Араухо потерял сознание, и ему начали оказывать медпомощь на поле. Видео момента – по ссылке.

Позже защитника в кислородной маске увезли в госпиталь. Он очнулся, ему диагностировали сотрясение мозга. Барселона сообщила, что Рональду проведут дополнительное обследование.

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В нынешнем сезоне Араухо провел 42 матча, отметившись четырьмя голами. Его команда в нынешнем сезоне уже потеряла возможность выиграть чемпионат и Кубок, а в Лиге Европы вылетела от Айнтрахта в 1/4 финала.