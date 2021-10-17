І тут Конор дав мені по зубах! Макгрегор побив діджея після віскі з Моурінью

Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

Напередодні Макгрегор інтелігентно розпивав віскі з тренером Роми Моурінью – зірки мило спілкувалися, і ніщо не віщувало близького скандалу за участю Конора.

Реклама

ЩО ТРАПИЛОСЯ

Напередодні Макгрегор хрестив у Ватикані свого третього сина, після чого відзначав цю подію в одному з нічних клубів Риму. Серед гостей Конора був і Факкинетті. Вони розважалися близько двох годин, після чого Макгрегор запросив діджея на ще одну вечірку, де ні з того ні з сього напав на нього.

"Це сталося о 2:30 ночі, 17 жовтня. На мене напав містер Макгрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком по зубах, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації".

"Я б міг стулити пельку і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока і небезпечна. Я отримав удар нізащо – такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", – сказав Факкинетті, якого цитує MMAmania.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Реклама

"Він пробуде в Італії до 26 жовтня. Якщо ви побачите його, тримайся від нього подалі. Не підходьте до нього і не просіть автографів, тому що він неврівноважена і небезпечна людина", – додала дружина діджея Вільма.

Нагадаємо, в 2019 році Макгрегор ударив літнього чоловіка в одному з пабів Дубліна за те, що той не захотів пити його віскі.