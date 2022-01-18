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І не повертайся! Агент Мілевського поїхав працювати до Росії

Андрій Трофімов
18 січня, 14:22
Український агент Олександр Панков, який представляв інтереси Милевського, Чигринського та Хачеріді, призначений спортивним директором підмосковного ФК Красава

Панков зі своїм клієнтом Мілевським / Фото: Instagram

ФК Красава з міста Одинцово грає у третьому дивізіоні РФ, а президентом цього клубу є колишній російський футболіст, а нині блогер – друг Артема Мілевського Євген Савін.

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"Це була моя давня мрія. Я впевнений, що з Красавою у нас попереду дуже багато перемог, цікавих кейсів та великих успіхів", – написав у себе в Instagram Панков.

В українських фоловерів Панкова такий поворот у його кар'єрі захоплення не викликав.

  • "Та ти годувальник"
  • "Ще один патріот)))"
  • "До України можеш більше не приїжджати", – пишуть Панкову у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно клієнт Панкова Мілевський заявив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що невідомо, в якому статусі.

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Мілевський і Панков / Фото: Instagram