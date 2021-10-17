17 жовтня 14:00
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Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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"I'm жду, I'm very жду": Пятов пожартував з Усика в соцмережах

Олег Люлька
17 жовтня, 22:22
Голкіпер Шахтаря і збірної України перефразував знамениті слова новоспеченого чемпіона світу в суперважкій вазі

Усик і Пятов / Фото: Reuters

Олександр Усик, який три тижні тому сенсаційно здолав Ентоні Джошуа, проанонсував документальний фільм про себе самого.

Він називається "I'm Feel, I'm very Feel" – і вийде в наступному році.

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"Скоро на екранах. "I'm Feel, I'm Very Feel", – написав у Instagram Усик, опублікувавши кілька фото із-за лаштунків зйомок фільму.

На цей пост боксера з гумором відреагував воротар Шахтаря Андрій Пятов.

"I'm жду, I'm very жду", – написав Пятов.

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Андрій Пятов / Фото: Instagram

Нагадаємо, фразу, що стала знаменитою, Усик вперше сказав чотири роки тому. На питання журналіста перед боєм з Марко Хуком "How do you feel?" ( "Як почуваєшся?"), український боксер відповів, з точки зору граматики, некоректно, але дуже колоритно: "I'm feel. I'm very feel!"

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