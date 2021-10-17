17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Ингулец --
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Шахтер --
23 октября 19:30
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Львов --
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Днепр-1 --
24 октября 19:30
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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Манчестер Сити --
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Порту --
Милан --
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"I’m жду, I’m very жду": Пятов подколол Усика в соцсетях

Олег Люлька
17 октября, 22:22
Голкипер Шахтера и сборной Украины перефразировал знаменитые слова новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе

Усик и Пятов / Фото: Reuters

Александр Усик, три недели назад сенсационно одолевший Энтони Джошуа, проанонсировал документальный фильм о себе самом.

Он называется "I’m Feel, I'm very feel" – и выйдет в следующем году.

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"Скоро на экранах. "I’m Feel, I'm Very Feel", – написал в Instagram Усик, опубликовав несколько фото из закулисья съемок фильма.

На этот пост боксера с юмором отреагировал вратарь Шахтера Андрей Пятов.

"I’m жду, I’m very жду", – написал Пятов.

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Андрей Пятов / Фото: Instagram

Напомним, фразу, ставшую знаменитой, Усик впервые произнес четыре года назад. На вопрос журналиста перед боем с Марко Хуком "How do you feel?" ("Как себя чувствуете?"), украинский боксер ответил, с точки зрения грамматики, некорректно, но очень колоритно: "I'm feel. I'm very feel!"

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