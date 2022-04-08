І де тут воєнний об'єкт? Російські варвари зруйнували автодром під Києвом (фото)

Автодром "Чайка" постраждав від обстрілу Росії

Передмістя Києва сильно постраждали від воєнної агресії Росії в Україні. У Бучі, Ірпені та Гостомелі сталася справжня різанина з масовим вбивством мирного населення.

Постраждала й інфраструктура міст, у тому числі відомий автодром "Чайка". Кадри з траси на своїй сторінці Instagram виклав український гонщик Іван Пеклін

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"Це наша траса для картингу. Траса, на якій я починав свою гоночну кар'єру в 9 років. Як бачите, її знищили російські бомби. Як заявляє російська армія, вони атакують лише військові об'єкти високоточною зброєю. Картинг – це військовий об'єкт за логікою росіян.

Це безсоромна брехня Росії, російської армії та пропаганди. Так само, як їхня брехня про злочини в Бучі, Ірпені та інших сотнях українських міст та сіл. Ми не забудемо і не пробачимо цих дій від відомої країни-терористки. Перемога буде за нами. Слава Україні".

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Зазначимо, що саме на цій трасі 8 років тому розбився легендарний гравець Динамо та збірної України Андрій Гусін. Захисник катався на мотоциклі та не впорався з керуванням і вилетів за її межі.