И где здесь военный объект? Российские варвары разрушили автодром под Киевом (фото)

Автодром "Чайка" пострадал от обстрелов России

Пригороды Киева сильно пострадали от военной агрессии России в Украине. В Буче, Ирпене и Гостомеле произошла настоящая резня с массовым убийством мирного населения.

Пострадала и инфраструктура городов, в том числе и известный автодром "Чайка". Кадры с трассы на своей страничке в Instagram выложил украинский гонщик Иван Пеклин.

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"Это наша трасса для картинга. Трасса, на которой я начинал свою гоночную карьеру в 9 лет. Как видите, ее уничтожили российские бомбы. Как заявляет российская армия, они атакуют лишь военные объекты высокоточным оружием. Картинг – это "военный объект" по логике россиян.

Это бесстыжее вранье России, российской армии пропаганды. Так же, как их вранье, про преступления в Буче, Ирпене и других сотнях украинских городов и сел. Мы не забудем и не простим эти действия от известной страны-террористки. Победа будет за нами. Слава Украине".

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Отметим, что именно на этой трассе 8 лет назад разбился легендарный игрок Динамо и сборной Украины Андрей Гусин. Защитник катался на мотоцикле, не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.