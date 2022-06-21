І це ще реваншу не було! Усик "нокаутував" Джошуа лише за 70 секунд (відео)

Ентоні Джошуа і Олександр Усик / Фото: Reuters

Вже 20 серпня у Саудівській Аравії пройде бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. За два місяці до поєдинку боксери зустрілися на пресконференції у Джідді.

Українець заявився на захід у патріотичному луку. Після пресконференції Олександр та Ентоні провели затяжну дуель поглядів. Опоненти дивилися один на одного майже півтори хвилини, а переможцем протистояння вийшов українець.

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У вересні минулого року Олександр здолав британця в Лондоні і став чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі. Тепер AJ хоче забрати нагороди собі назад.

За свою кар'єру профі Олександр провів 19 поєдинків та все виграв (13 – нокаутом). У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні програвав Енді Руїсу. Букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа .