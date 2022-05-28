28 травня 77’ Онлайн
Ліверпуль 0
Реал 1
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Хуліганів розганяли газом: що діялося перед фіналом Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
28 травня, 23:05
Початок поєдинку між Ліверпулем та Реалом довелося відкласти через англійських уболівальників, які без квитків проривалися на "Стад де Франс"

Поліцейські затримують фана Ліверпуля

Головний матч єврокубкового сезону між Ліверпулем та Реалом розпочався майже на півгодини пізніше із запланованого. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.

Спочатку було повідомлення, що автобус Ліверпуля потрапив у затор і команда запізнилася на стадіон.

Реклама

Проте згодом з'явилася інформація, що англійські фанати без квитків проривалися на стадіон. Судячи з відео, які з'явилися в Інтернеті, це схоже на правду.

За словами очевидців, поліція застосувала проти вболівальників англійської команди сльозогінний газ.

Реклама